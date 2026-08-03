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Букер назвал свою символическую стартовую пятёрку всех времён в НБА

Букер назвал свою символическую стартовую пятёрку всех времён в НБА
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28-летний американский игрок, выступающий на позиции атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», Девин Букер составил свою символическую стартовую пятёрку лучших баскетболистов в истории НБА.

В неё вошли разыгрывающий защитник Стефен Карри, атакующий защитник Коби Брайант, форварды Леброн Джеймс и Кевин Дюрант и центровой Шакил О’Нил.

Букер выступает за «Санз» на протяжении всей карьеры в НБА после того, как был выбран клубом под 13-м номером драфта 2015 года. За время в команде игрок не стал чемпионом НБА, однако дважды взял Олимпийские игры.

Ранее издание Bleacher Report представило рейтинг лучших стартовых пятёрок клубов НБА в сезоне-2026/2027.

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