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50 Cent выступил на свадьбе звезды НБА Тайриза Халибёртона

50 Cent выступил на свадьбе звезды НБА Тайриза Халибёртона
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Американский рэпер 50 Cent выступил на свадьбе 26-летнего разыгрывающего защитника клуба «Индиана Пэйсерс» Тайриза Халибёртона и его супруги Джейд Джонс.

Халибёртон сделал предложение Джонс летом 2025 года на стадионе университета Айовы, за команду которого выступал в студенческие годы. Пара познакомилась во время учёбы в университете.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» в 2025 году (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.

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