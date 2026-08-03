«Это классический баскетбол «Хит». Крис Бош оценил «Майами» после перехода Адетокунбо

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Крис Бош поделился мнением о перспективах команды после перехода звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«С Яннисом? Это классический баскетбол в стиле «Хит». У них появился игрок, вокруг которого, как они считают, можно строить команду. Он и Бэм — отличное ядро, которое, надеюсь, поможет вывести команду на новый уровень. Это именно то, что соответствует философии клуба. Я всегда считал, что они готовы пожертвовать будущим ради игрока, который способен побеждать уже сейчас.

Теперь у них такой игрок есть. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, у них в запасе ещё есть несколько козырей, потому что состав ещё нужно доукомплектовать. Но если они добавят несколько снайперов и ещё одного-двух плеймейкеров, то, думаю, могут стать действительно очень сильной командой», — приводит слова Боша HoopsHype.