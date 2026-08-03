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Баскетбольный симулятор NBA 2K составил рейтинг лучших трёхочковых снайперов

Баскетбольный симулятор NBA 2K составил рейтинг лучших трёхочковых снайперов
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Разработчики баскетбольного симулятора NBA 2K27 опубликовали рейтинг лучших трёхочковых снайперов в игре, «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Топ-10 лучших трёхочковых снайперов NBA 2K27:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 99.
2. Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс») — 94.
3. Данкан Робинсон («Детройт Пистонс») — 93.
4. Люк Кеннард («Финикс Санз») — 93.
5. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 93.
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 92.
7. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 92.
8. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — 92.
9. Макс Страс («Кливленд Кавальерс») — 91.
10. Сэм Меррилл («Кливленд Кавальерс») — 91.

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