Bleacher Report предложил обмен, в результате которого Стефен Карри перейдёт в «Бостон»

Издание Bleacher Report предложило вариант обмена, в результате которого четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри может перейти из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Бостон Селтикс».

По версии издания, «Бостон» получит Карри, а «Голден Стэйт» приобретёт Пола Джорджа, новичка Криса Сенака-младшего, а также право обмена пиками первого раунда драфта НБА в 2027, 2031 и 2032 годах.

Источник считает, что для «Селтикс» подобная сделка позволит сформировать новый чемпионский дуэт вокруг Джейсона Тейтума. По мнению авторов, способность Карри растягивать оборону идеально дополнит игру лидера «Бостона», а сам Тейтум сможет снять с разыгрывающего часть нагрузки в организации атак.

В то же время «Голден Стэйт», как отмечает издание, получит чёткий план развития после завершения эпохи Карри. Дополнительные драфт-пики и молодые игроки помогут клубу начать перестройку, а сам Карри при этом сохранит возможность бороться за чемпионский титул в составе одного из главных претендентов лиги.