«Сиксерс» стали первой с 2017 года командой с четырьмя участниками Матча всех звёзд НБА

После перехода четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» команда стала первой с сезона-2017/2018, в составе которой — сразу четыре действующих участника Матча всех звёзд НБА.

В состав «Филадельфии» входят Леброн Джеймс, который участвовал в Матче всех звёзд 22 раза, Джоэл Эмбиид (7), Тайриз Макси (2) и Джейлен Браун (5).

Последней командой с четырьмя участниками Матча всех звёзд была чемпионская версия «Голден Стэйт Уорриорз» сезона-2017/2018. Тогда в состав калифорнийского клуба входили Стефен Карри (12), Кевин Дюрант (16), Клэй Томпсон (5) и Дрэймонд Грин (4). Количество Матчей всёх звезд отражено на момент публикации новости.