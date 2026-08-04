Джейлен Браун высказался о шансе играть с Леброном Джеймсом в «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун высказался о том, что он стал одноклубником звёздного форварда Леброна Джеймса, который заключил недавно с «Филадельфией» двухлетний контракт.

«У нас есть Брон, и это, знаете, какая возможность… Я вообще люблю учиться. Мне правда нравится учиться. И когда у тебя есть шанс учиться у одного из — если не у самого — величайших игроков всех времён… это возможность и на площадке, и за её пределами получать опыт, впитывать всё это, накапливать знания, которые потом становятся частью твоей собственной базы», — рассказал Браун в рамках собственного стрима.

Леброн Джеймс готовится к 24-му сезону в НБА: