15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун высказался о шансе играть с Леброном Джеймсом в «Филадельфии»

Джейлен Браун высказался о шансе играть с Леброном Джеймсом в «Филадельфии»
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун высказался о том, что он стал одноклубником звёздного форварда Леброна Джеймса, который заключил недавно с «Филадельфией» двухлетний контракт.

«У нас есть Брон, и это, знаете, какая возможность… Я вообще люблю учиться. Мне правда нравится учиться. И когда у тебя есть шанс учиться у одного из — если не у самого — величайших игроков всех времён… это возможность и на площадке, и за её пределами получать опыт, впитывать всё это, накапливать знания, которые потом становятся частью твоей собственной базы», — рассказал Браун в рамках собственного стрима.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!

Леброн Джеймс готовится к 24-му сезону в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android