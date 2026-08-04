Представлена вероятная стартовая пятёрка «Филадельфии» с Леброном Джеймсом в составе

Североамериканский телеканал ESPN представил возможный стартовый состав «Филадельфии Сиксерс» на сезон-2026/2027 НБА.

Фото: Кадр из трансляции

По версии канала, в первую пятёрку войдут Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джейлен Браун, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид. Помимо этого, были названы и резервисты по позициям, а также отдельно выделены игроки с двусторонними контрактами.

Напомним, Леброну в декабре 2026 года исполнится 42 года. Тем не менее он подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума — всего на $ 8 млн за весь срок соглашения. Для сравнения, ещё год назад, выступая за «Лейкерс», он зарабатывал почти $ 53 млн в сезон.