Джейлен Браун: я столкнулся с неуважением со стороны людей, от которых я ожидал другого

Новоиспечённый форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун заявил, что после неуважения со стороны близких ему людей он стал ещё сильнее мотивирован на победу в следующем сезоне, будучи обменянным из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию».

«Меня это ещё больше вдохновляет на победу. В этом процессе я столкнулся с небольшим неуважением со стороны людей, от которых я ожидал другого, от людей, которые, как мне казалось, действительно ценили меня. Я хочу победить больше всего на свете», — заявил Браун в рамках собственного стрима.

В сезоне-2025/2026 Браун принял участие в 71 матче регулярного чемпионата и в среднем за 34,4 минуты на площадке набирал 28,7 очка, делал 6,9 подбора и 5,1 передачи — все три показателя стали для него карьерными рекордами. Кроме того, он занял шестое место в голосовании за звание MVP лиги.