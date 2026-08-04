Шакил О'Нил: больше всего в «Филадельфии» мне жаль Тайриза Макси

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О'Нил объяснил, почему сочувствует 25-летнему разыгрывающему защитнику «Филадельфии Сиксерс» соотечественнику Тайризу Макси.

«Больше всего мне жаль Тайриза Макси. Он пришёл в команду как обычный игрок. Джоэл Эмбиид большую часть года был травмирован. А потом Тайриз поднялся на ноги, заявив: «Эй, я звезда. Это моя команда». А теперь приходит Джейлен Браун. Неужели он отступится, сделает шаг назад? После Брауна в команду пришёл Леброн. Не сделает ли он ещё один шаг назад?» — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.