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Шакил О'Нил: больше всего в «Филадельфии» мне жаль Тайриза Макси

Шакил О'Нил: больше всего в «Филадельфии» мне жаль Тайриза Макси
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О'Нил объяснил, почему сочувствует 25-летнему разыгрывающему защитнику «Филадельфии Сиксерс» соотечественнику Тайризу Макси.

«Больше всего мне жаль Тайриза Макси. Он пришёл в команду как обычный игрок. Джоэл Эмбиид большую часть года был травмирован. А потом Тайриз поднялся на ноги, заявив: «Эй, я звезда. Это моя команда». А теперь приходит Джейлен Браун. Неужели он отступится, сделает шаг назад? После Брауна в команду пришёл Леброн. Не сделает ли он ещё один шаг назад?» — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

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