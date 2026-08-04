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В «Сан-Антонио» ответили, как проходит восстановление Грега Поповича, пережившего инсульт

В «Сан-Антонио» ответили, как проходит восстановление Грега Поповича, пережившего инсульт
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Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Роберт Буфорд сообщил о том, как проходит восстановление легендарного американского баскетбольного тренера Грега Поповича.

«Он продолжает восстанавливаться с большей целеустремлённостью и усердием, чем, я думаю, кто-либо из нас мог себе представить. Грег идёт на поправку, и его присутствие всегда помогает команде», — приводит слова Буфорда аккаунт NBABase в социальной сети Х.

Грег работал главным тренером в клубе «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт, и уже в 2025 году Грег покинул должность главного тренера.

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Тренер навсегда. Как Грег Попович помогает «Сан-Антонио» даже после инсульта?
Тренер навсегда. Как Грег Попович помогает «Сан-Антонио» даже после инсульта?
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