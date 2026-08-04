Байрон Скотт ответил, почему Леброн не совершил ещё одного возвращения в «Кливленд»

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт ответил, почему 41-летний соотечественник Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, не подписал контракт в третий раз за карьеру с клубом «Кливленд Кавальерс».

«Если бы в их составе не было Джеймса Хардена, то, как мне кажется, Леброн в третий раз вернулся бы», — приводит слова Скотта аккаунт NBARetweet в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.