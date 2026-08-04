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В США предположили, каким будет стартовый состав «Бруклина» в следующем сезоне НБА

В США предположили, каким будет стартовый состав «Бруклина» в следующем сезоне НБА
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Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о том, в каком сочетании «Бруклин Нетс» может начать сезон-2026/2027 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Ожидается, что в следующем сезоне Егор Дёмин и Микель Браун составят стартовую линию защитников «Нетс». Остальные позиции в стартовой пятёрке, вероятнее всего, займут форварды Майкл Портер и Джулиус Рэндл, а также центровой Дэйрон Шарп. В прошлом сезоне Дёмин прочно закрепился в стартовом составе команды под руководством Жорди Фернандеса, тогда как Брауну ещё предстоит побороться за место в основе с Ноланом Траоре и Беном Сарафом в тренировочном лагере», — говорится в материале Филипс-Китона.

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