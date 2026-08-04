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Стефен Карри может стать самым результативным разыгрывающим НБА в следующем сезоне

Стефен Карри может стать самым результативным разыгрывающим НБА в следующем сезоне
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэй Уорриорз» Стефен Карри имеет шансы возглавить список самых результативных разыгрывающих за всю историю НБА в новом сезоне.

На текущий момент лидерство в этой категории удерживает Расселл Уэстбрук, на счету которого 27 176 очков за 1301 матч. Вторую строчку занимает легендарный Оскар Робертсон с 26 710 очками за 1040 игр. Карри расположился на третьем месте с 26 528 набранными очками в 1069 играх. Чтобы превзойти результат Уэстбрука и подняться на первую строчку, Стефену остаётся набрать 649 очков.

Топ-5 самых результативных разыгрывающих в истории НБА:
1. Расселл Уэстбрук — 27 176 очков (1301 матч).
2. Оскар Робертсон — 26 710 очков (1040 матчей).
3. Стефен Карри — 26 528 очков (1069 матчей).
4. Крис Пол — 23 058 очков (1370 матчей).
5. Дэмьен Лиллард — 22 598 очков (900 матчей).

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