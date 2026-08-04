Эксперт предположил, как сложится следующий сезон НБА для Дёмина и «Бруклина»

Обозреватель The Athletic Дэвид Олдридж оценил перспективы российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Также эксперт высказался о перспективах самой команды.

«Егор Дёмин должен серьёзно прибавить во втором сезоне, а Микель Браун наконец может решить для клуба многолетнюю проблему с разыгрывающим.

«Бруклину» ещё предстоит долгий путь, но как минимум эта команда должна стать более конкурентоспособной в большинстве матчей следующего сезона под руководством Жорди Фернандеса и покинуть число худших команд лиги по атакующему рейтингу. Это уже хороший старт», — говорится в материале Олдриджа.

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