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«Если говорить откровенно...» Аналитик оценил перспективы «Бруклина», упомянув Дёмина

«Если говорить откровенно...» Аналитик оценил перспективы «Бруклина», упомянув Дёмина
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Североамериканский журналист и аналитик Кевин О'Коннор поделился мнением о перспективах «Бруклин Нетс», отметив, что многое в будущем команды будет зависеть от прогресса молодых защитников Егора Дёмина и Микеля Брауна.

«Если поставить рядом с Микелем Брауном Егора Дёмина — высокого защитника с отличными габаритами, который в NCAA перед дебютом в НБА считался игроком, испытывавшим проблемы с броском, — и если он сделает ещё один шаг вперёд, тогда «Нетс» внезапно могут превратиться в команду с очень перспективной молодой парой защитников: высоким плеймейкером Дёминым и универсальным двусторонним комбо-гардом Брауном.

Тогда «Бруклин» снова сможет выглядеть интересной и актуальной командой. Потому что, если говорить откровенно, в прошлом сезоне у меня практически не было причин включать матчи «Бруклин Нетс», — сказал О'Коннор на YouTube-канале Yahoo! Sports NBA.

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