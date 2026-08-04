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Дончич категорично высказался насчёт состояния своего здоровья накануне нового сезона НБА

Дончич категорично высказался насчёт состояния своего здоровья накануне нового сезона НБА
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27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», категорично высказался насчёт состояния своего здоровья накануне нового сезона НБА.

«В первые несколько недель после окончания сезона я взял настоящий перерыв в баскетболе, чтобы восстановить силы. Моё восстановление прошло отлично, и я снова на 100% здоров. В начале каждого межсезонья я иногда беру перерыв в занятиях баскетболом.

Это необычный подход, но он мне подходит. Когда я позволяю себе немного соскучиться по игре и пробую что-то новое, это только усиливает мой энтузиазм и мотивацию вернуться к тренировкам», — передаёт слова Дончича обозреватель издания The Athletic Дэн Войке.

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