Дончич категорично высказался насчёт состояния своего здоровья накануне нового сезона НБА

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», категорично высказался насчёт состояния своего здоровья накануне нового сезона НБА.

«В первые несколько недель после окончания сезона я взял настоящий перерыв в баскетболе, чтобы восстановить силы. Моё восстановление прошло отлично, и я снова на 100% здоров. В начале каждого межсезонья я иногда беру перерыв в занятиях баскетболом.

Это необычный подход, но он мне подходит. Когда я позволяю себе немного соскучиться по игре и пробую что-то новое, это только усиливает мой энтузиазм и мотивацию вернуться к тренировкам», — передаёт слова Дончича обозреватель издания The Athletic Дэн Войке.