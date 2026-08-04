Легенда НБА ответил, почему Леброн не превзойдёт Джордана, если завоюет ещё один титул

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт ответил, почему 41-летний соотечественник Леброн Джеймс не сможет стать более великим, чем легендарный Майкл Джордан, если в составе «Филадельфии Сиксерс» сможет в пятый раз стать чемпионом лиги.

«Думаю, это [завоевание Леброном пятого титула] только заставит больше людей говорить, что он величайший игрок в истории. Но это всё равно будет предметом споров, всё равно субъективно. Это приблизит его к Майклу Джордану в том, как люди будут на это смотреть. Но, на мой взгляд, единственное, что всегда будет их разделять, это то, что Майкл Джордан выиграл шесть титулов в шести финалах.

Он шесть раз выходил в финал и ни разу не проиграл. По моему личному мнению, если Леброн снова возьмёт чемпионство, то в списке он поднимется в списке величайших. Но это не изменит мнения людей. Фанаты Джордана будут любить Майкла. Фанаты Коби будут любить Коби. Так что это не имеет значения», — приводит слова Скотта портал Basketball Network.