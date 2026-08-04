Эксперт из США ответил, кто среди сербов более великий — Новак Джокович или Никола Йокич

Североамериканский журналист и аналитик Кевин О'Коннор поделился мнением о месте центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича среди величайших сербов в истории. По словам эксперта, трёхкратного MVP НБА пока нельзя ставить выше прославленного теннисиста Новака Джоковича, а также ряда других выдающихся сербов.

«Алекс Лайфсон [канадский гитарист сербского происхождения], как мне кажется, точно входит в пятёрку величайших сербов в истории. Его настоящая фамилия Живоинович буквально переводится как «сын жизни», отсюда и сценическая фамилия Лайфсон.

Если составлять мой личный рейтинг, то туда точно войдут Никола Тесла, Новак Джокович, Алекс Лайфсон, Предраг Стоякович и Богдан Богданович. Да, возможно, в этом вопросе слишком сильное влияние моей любви к НБА. Но если говорить о Николе Йокиче, то, чтобы стать номером один среди сербов, ему нужно выиграть ещё один чемпионский титул.

Пока что Йокич не может стоять выше Джоковича. Не может быть выше Лайфсона. И уж тем более не может быть выше Николы Теслы. Чтобы подняться выше не только в списке величайших игроков НБА всех времён, но и в моём личном списке величайших сербов, Йокичу нужны ещё чемпионские перстни. Пока же он, вероятно, станет одним из самых богатых сербов в истории. Но чтобы считаться величайшим сербом, по моему мнению, ему необходимо выиграть ещё несколько титулов», – сказал О'Коннор на YouTube-канале Yahoo! Sports NBA.

Йокич поддерживает «Арсенал» в финале Лиги чемпионов: