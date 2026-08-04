15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт предположил, сколько побед одержит «Бруклин» в следующем сезоне НБА

Эксперт предположил, сколько побед одержит «Бруклин» в следующем сезоне НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и аналитик Кевин О'Коннор поделился прогнозом на результаты «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его мнению, команда не сумеет преодолеть отметку в 24,5 победы.

«Букмекеры выставили для «Нетс» прогноз в 24,5 победы за сезон. И я бы поставил на тотал меньше. Я выбираю вариант с количеством побед меньше 24,5, потому что это команда, у которой нет особых причин выигрывать, да и состав у неё не слишком сильный», — сказал О'Коннор на YouTube-канале Yahoo! Sports NBA.

Ранее аналитик изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон предположил, каким будет стартовый состав «Бруклина» в следующем сезоне НБА.

Читайте далее:
В США предположили, каким будет стартовый состав «Бруклина» в следующем сезоне НБА

Дёмин реализовал 14 подряд трёхочковых:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android