Эксперт предположил, сколько побед одержит «Бруклин» в следующем сезоне НБА

Североамериканский журналист и аналитик Кевин О'Коннор поделился прогнозом на результаты «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его мнению, команда не сумеет преодолеть отметку в 24,5 победы.

«Букмекеры выставили для «Нетс» прогноз в 24,5 победы за сезон. И я бы поставил на тотал меньше. Я выбираю вариант с количеством побед меньше 24,5, потому что это команда, у которой нет особых причин выигрывать, да и состав у неё не слишком сильный», — сказал О'Коннор на YouTube-канале Yahoo! Sports NBA.

Ранее аналитик изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон предположил, каким будет стартовый состав «Бруклина» в следующем сезоне НБА.

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