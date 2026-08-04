«Зенит» проведёт матч с клубом Евролиги в конце августа — источник

Санкт-петербургский клуб «Зенит» проведёт 31 августа матч с сербской командой «Партизан» в рамках подготовки сине-бело-голубых к грядущему сезону Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает газета «Меридиан-Спорт».

Санкт-петербургский коллектив завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.

Команда из Белграда завершила регулярный сезон-2025/2026 Евролиги на 15-м месте, одержав 16 побед и потерпев 22 поражения в 38 матчах.