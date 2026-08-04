Эксперт назвал главную интригу для «Бруклина». Она связана с Дёминым и новичком клуба

Североамериканский журналист и аналитик Кевин О'Коннор поделился мнением о перспективах «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне НБА, назвав главную интригу, связанную с командой.

«Если посмотреть на глубину состава «Бруклина», то она не впечатляет. Это совсем не сильный ростер. Именно поэтому команда занимает 30-е место [в рейтинге зрелищных клубов НБА от эксперта]. И, честно говоря, причин смотреть матчи «Нетс» тоже немного.

Если искать причины включить игру «Бруклина», то главная из них — смогут ли Микель Браун или Егор Дёмин продемонстрировать потенциал суперзвёзд. Мне кажется, это два очень интересных и перспективных молодых игрока. Особенно Микель Браун», — сказал О'Коннор на канале Yahoo! Sports NBA в YouTube.

Браун был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2026 года под шестым номером.

Дёмин реализовал 14 подряд трёхочковых: