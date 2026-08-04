15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, какие команды примут участие в Кубке Кондрашина и Белова

Стало известно, какие команды примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
Комментарии

7 и 8 сентября в Санкт-Петербурге состоится шестой розыгрыш Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова, участие в котором примут «Зенит», УНИКС, «Парма» и МБА. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: Пресс-служба «Зенита»

В первый игровой день, 7 сентября, болельщики увидят полуфинальные матчи, а 8 сентября — решающие встречи за трофей и бронзовые медали. Традиционный предсезонный турнир пройдёт на паркете КСК «Арена».

Кубок организован баскетбольным клубом «Зенит» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Под нынешним названием турнир впервые состоялся в 2002 году и затем вошел в официальный календарь соревнований ФИБА.

Материалы по теме
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android