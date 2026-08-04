Стало известно, какие команды примут участие в Кубке Кондрашина и Белова

7 и 8 сентября в Санкт-Петербурге состоится шестой розыгрыш Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова, участие в котором примут «Зенит», УНИКС, «Парма» и МБА. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: Пресс-служба «Зенита»

В первый игровой день, 7 сентября, болельщики увидят полуфинальные матчи, а 8 сентября — решающие встречи за трофей и бронзовые медали. Традиционный предсезонный турнир пройдёт на паркете КСК «Арена».

Кубок организован баскетбольным клубом «Зенит» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Под нынешним названием турнир впервые состоялся в 2002 году и затем вошел в официальный календарь соревнований ФИБА.