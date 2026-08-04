Эксперт оценил уровень Леброна в 41 год выше уровня пикового Карла Мэлоуна

Известный американский спортивный телеведущий, а также аналитик Макс Келлерман оценил уровень четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, в 41 год выше пикового уровня члена Зала славы баскетбола Карла Мэлоуна.

«В прошлом году Леброн Джеймс в плей-офф, в возрасте 41 года, показал себя лучше, чем Карл Мэлоун за всю свою карьеру в НБА», — приводит слова Келлермана аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.