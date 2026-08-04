«Енисей» усилился молодым форвардом из системы «Локомотива-Кубань»

22-летний российский форвард Данил Шеянов проведёт сезон-2026/2027 в составе «Енисея» на правах аренды из «Локомотива-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Енисея»

«Переход в «Енисей» — важный шаг в моей карьере. Для меня большая честь стать частью команды, которая ставит перед собой амбициозные цели, и я настроен сделать всё, чтобы помочь в их достижении. В предстоящем сезоне надеюсь показывать стабильную игру и приносить максимум пользы команде. Спасибо за поддержку! Буду стараться оправдать оказанное доверие и вместе с командой добиваться поставленных задач», — приводит слова Шеянова пресс-служба «Енисея».

Данил с 14 лет играет в системе «Локо». В его активе — серебро Единой молодёжной лиги ВТБ, звание MVP ноября, а также бронза Единой лиги в составе «Локомотива-Кубань» в сезоне-2025/2026. Также Шеянов входил в состав юношеских и молодёжных сборных России (U16, U18, U19).

Минувший сезон стал для форварда первым полноценным в главном турнире страны: он принял участие в 23 матчах, в среднем набирая 2,6 очка, делая 0,8 подбора, а также совершая 0,3 блок-шота за семь минут на площадке.