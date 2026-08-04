Журналист раскрыл, когда Кайри Ирвинг планирует вернуться к активной игре в НБА

Американский спортивный журналист и обозреватель издания The Athletic Кристиан Кларк сообщил в своём материале о том, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе «Даллас Маверикс», планирует возвращение в октябре после 19 месяцев вне игры после того, как порвал крестообразную связку в марте 2025 года.

Кайри был выбран в 2011 году под первым номером драфта НБА. Также Ирвинг является олимпийским чемпионом (2016) в составе сборной США, чемпионом мира (2014) по баскетболу и девятикратным участником Матча всех звёзд (2013–2015, 2017–2019, 2021, 2023, 2024).