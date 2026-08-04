Экс-игрок НБА обвинил фанатов в лицемерии из-за критики перехода Леброна в «Филадельфию»

67-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Эдди Джонсон обвинил фанатов в двойных стандартах из-за критики решения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии Сиксерс».

«Спортсменов тренируют, готовят и мотивируют всю жизнь, чтобы они стремились к чемпионским титулам. Том Брэди или Шакил О'Нил сменили команды ради ещё одной попытки завоевать титул, и никто не обвинял этих игроков в чём-то плохом, поскольку они по-прежнему хотели побеждать.

Однако, когда Леброн это делает, «погоня за чемпионским перстнем» внезапно становится проблемой. Почему? Потому что каждый выигранный Леброном чемпионат меняет историю. Он меняет то, как люди оценивают его, как будущие поколения будут помнить его, и делает дискуссию о величайшем баскетболисте в истории между ним и Майклом Джорданом ещё более неловкой для тех, кто уже определился со своим мнением. Вот почему каждый его шаг становится спорным», — приводит слова Джонсона портал Basketball Network.