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Дюрант заявил, что «Филадельфия» с Леброном сильнее, чем чемпионский состав «Голден Стэйт»

Дюрант заявил, что «Филадельфия» с Леброном сильнее, чем чемпионский состав «Голден Стэйт»
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», сравнил текущий состав «Филадельфии Сиксерс» с командой «Голден Стэйт Уорриорз» образца сезона-2016/2017.

«Джоэл — MVP регулярки, Джейлен Браун — MVP финала, а Тайриз Макси является двукратным участником Матча всех звёзд. И мы все знаем, что делает Леброн.

Тот же Клэй Томпсон никогда не участвовал в гонке за MVP, набирая в среднем 22 очка за игру. Дрэймонд Грин — набирает 14 очков, делает семь подборов и отдаёт шесть передач в среднем за матч. Стеф Карри — MVP, как и Джоэл. Не понимаю, как состав чемпионского «Голден Стэйт» может быть лучше [нынешней «Филадельфии Сиксерс»] на бумаге», — приводит слова Дюранта аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

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