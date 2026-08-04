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Звезда НБА Йокич может подписать крупнейший контракт в истории лиги. Названа сумма

Звезда НБА Йокич может подписать крупнейший контракт в истории лиги. Названа сумма
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, может подписать крупнейший контракт в истории североамериканской организации на $ 359,5 млн, если станет свободным агентом летом 2027 года. Об этом сообщает известный эксперт по зарплатам и контрактам НБА, а также аналитик ESPN Бобби Маркс.

Таким образом, это будет самый большой контракт в истории НБА, а его общие карьерные заработки на площадке дойдут до $ 724 млн.

В минувшем регулярном сезоне НБА сербский центровой принял участие в 65 матчах. В среднем за игру 31-летний Йокич набирал 27,7 очка, делал 12,8 подбора, отдавал 10,7 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.

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