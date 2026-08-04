Bleacher Report назвал кандидатов к обмену перед дедлайном НБА — 2027. В списке — Эмбиид

Американское издание Bleacher Report опубликовало информацию, какие игроки НБА могут быть обменяны перед дедлайном в сезоне-2026/2027.

Наиболее вероятные кандидаты на обмен перед дедлайном сезона-2026/2027 по версии Bleacher Report:

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);

Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»);

Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс»);

Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»);

Шэйдон Шарп («Портленд Трэйл Блэйзерс»);

Тайлер Хирроу («Милуоки Бакс»);

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»);

Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

81-й сезон североамериканской лиги начнётся 20 октября 2026 года. Регулярный чемпионат продлится до 11 апреля 2027-го, после чего начнутся игры стадии плей-ин, а затем и плей-офф.

Также состоится очередной внутрисезонный турнир лиги, который начнётся 30 октября и продлится до 11 декабря. Команды также проведут 82 матча на протяжении регулярки.