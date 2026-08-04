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Bleacher Report назвал кандидатов к обмену перед дедлайном НБА — 2027. В списке — Эмбиид

Bleacher Report назвал кандидатов к обмену перед дедлайном НБА — 2027. В списке — Эмбиид
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Американское издание Bleacher Report опубликовало информацию, какие игроки НБА могут быть обменяны перед дедлайном в сезоне-2026/2027.

Наиболее вероятные кандидаты на обмен перед дедлайном сезона-2026/2027 по версии Bleacher Report:

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);
Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»);
Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс»);
Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»);
Шэйдон Шарп («Портленд Трэйл Блэйзерс»);
Тайлер Хирроу («Милуоки Бакс»);
Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»);
Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

81-й сезон североамериканской лиги начнётся 20 октября 2026 года. Регулярный чемпионат продлится до 11 апреля 2027-го, после чего начнутся игры стадии плей-ин, а затем и плей-офф.

Также состоится очередной внутрисезонный турнир лиги, который начнётся 30 октября и продлится до 11 декабря. Команды также проведут 82 матча на протяжении регулярки.

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