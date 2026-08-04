Эксперт назвал главное отличие Леброна от Майкла Джордана

Американский аналитик и журналист Колин Коухерд высказался о 24-м сезоне в НБА для 41-летнего Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).

«Майкл Джордан отыграл девять лет и сказал: «Мне нужна передышка, это слишком тяжело». Майкл Джордан, как известно, отсиживался в номере отеля. Девять лет. Ушёл в бейсбол. Это невыносимо. А Леброн говорит: «24-й год — давайте, я готов». Вдумайтесь. 24 года при всех этих платформах, большем доступе, большем освещении. Всё уже устоялось.

Когда Майкл только пришёл в лигу, она ещё не была такой глобально раскрученной. Майкл помог сделать её таковой. А у Леброна она была глобальной с самого первого дня. Больше ненависти, больше желчи, больше доступа, больше внимания. Эм-Джей после девяти лет сказал: «Я сваливаю. Пойду поиграю с битами». Леброн, по слухам, принесёт около $ 450 млн в экономику Филадельфии. Кому нужен дата-центр? Берите Леброна!» — сказал Коухерд на своём YouTube-канале.