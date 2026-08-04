Видео: болельщик на конкурсе во время матча женской НБА не добросил мяч до кольца и упал

В перерыве матча регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между «Портленд Фаер» и «Лос-Анджелес Спаркс» (101:106) произошёл забавный инцидент с одним из болельщиков.

В перерыве встречи его билет победил в розыгрыше и его пригласили исполнить бросок с центра площадки, получив за точное попадание денежный приз. Разбежавшись, он бросил мяч, который долетел до зоны штрафной, не достигнув кольца, а сам зритель упал на паркет, рассмешив комментаторов и поклонников на трибунах.

Самой результативной в матче стала канадка Бриджет Карлтон, выступающая за «Портленд». На её счету 24 очка, 11 подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и три потери.