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Видео: болельщик на конкурсе во время матча женской НБА не добросил мяч до кольца и упал

Видео: болельщик на конкурсе во время матча женской НБА не добросил мяч до кольца и упал
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В перерыве матча регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между «Портленд Фаер» и «Лос-Анджелес Спаркс» (101:106) произошёл забавный инцидент с одним из болельщиков.

В перерыве встречи его билет победил в розыгрыше и его пригласили исполнить бросок с центра площадки, получив за точное попадание денежный приз. Разбежавшись, он бросил мяч, который долетел до зоны штрафной, не достигнув кольца, а сам зритель упал на паркет, рассмешив комментаторов и поклонников на трибунах.

Самой результативной в матче стала канадка Бриджет Карлтон, выступающая за «Портленд». На её счету 24 очка, 11 подборов, одна передача, два перехвата, один блок-шот и три потери.

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