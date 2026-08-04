Беверли назвал Луку Дончича единственным игроком НБА, перед которым чувствовал бессилие

38-летний американский разыгрывающий защитник Патрик Беверли, в последний раз выступавший за израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива, высказался о защите против 27-летнего звёздного словенца Луки Дончича из команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он был единственным игроком в НБА, про которого я, придя домой, говорил: «Здесь я ничего не могу поделать. Я просто бессилен против него», — приводит слова Беверли аккаунт Hoop Central в социальной сети Х.

Дончич выступает в НБА с 2018 года, когда был выбран «Атлантой Хоукс» под третьим номером на драфте и сразу же обменян в «Даллас Маверикс» на Трея Янга. В «Далласе» играл до 2 февраля 2025 года, пока не был обменян в «Лейкерс». С «Маверикс» выходил в финал НБА в 2024-м.