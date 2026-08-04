Фанат с первой попытки вытащил карточку Дёмина среди игроков НБА. Россиянин отреагировал

В социальных сетях появился видеоролик с участием 20-летнего разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», и фаната.

На кадрах поклонник распаковывает набор коллекционных карточек и с первой попытки достаёт карточку россиянина. Егор положительно отреагировал на это и оставил свой автограф, придав дополнительную стоимость этой карточке.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

По итогам Летней лиги — 2026 попал во вторую символическую сборную игроков.