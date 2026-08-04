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«Локомотив» планирует подписать сербского экс-игрока НБА и «Партизана» — источник

«Локомотив» планирует подписать сербского экс-игрока НБА и «Партизана» — источник
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Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» близко к подписанию контракта с 24-летним сербским форвардом Алексеем Покушевски, о чём сообщил телеграм-канал «Перехват».

19 марта 2019 года Покушевски дебютировал в Евролиге в составе «Олимпиакоса» в победном матче с мюнхенской «Баварией» (89:69), где набрал одно очко, два подбора и одну передачу за минуту на паркете.

В 2020-м решил участвовать в драфте НБА, где был выбран под 17-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз», а в ноябре обменян в «Оклахома-Сити Тандер». До 2024-го выступал в Лиге развития (G-лиге) и НБА, а в 2024 году подписал контракт с «Шарлотт Хорнетс». По окончании сезона-2023/2024 вернулся в Евролигу, став игроком «Партизана».

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