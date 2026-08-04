Экс-невеста Луки Дончича отозвала иск о выплате алиментов на детей

Анамария Голтес, являющаяся бывшей возлюбленной 27-летнего звёздного разыгрывающего Луки Дончича из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отозвала своё ходатайство о взыскании алиментов, сообщили в TMZ.

По данным журналистов, Голтес заявила, что надеется урегулировать этот вопрос мирным путём и по взаимному согласию в интересах их двоих общих детей.

Пара была вместе более 10 лет. Они познакомились ещё подростками. В июле 2023 года в Словении Дончич сделал предложение. В декабре 2023-го у них родилась первая дочь, Габриэла, а в конце 2025-го — вторая, Оливия. Однако именно после рождения второго ребёнка и переезда семьи в Лос-Анджелес в прессе начали мелькать сообщения о разладе.