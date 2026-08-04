Опубликован список главных свободных агентов лета 2027 года в НБА

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс опубликовал список возможных лидеров рынка свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2027 года.
Потенциальные свободные агенты летом 2027 года, по данным Бобби Маркса:
Яннис Адетокунбо («Майами Хит»);
Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);
Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз»);
Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс»);
Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»/«Торонто Рэпторс»);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»);
Брэндон Ингрэм («Торонто Рэпторс»);
Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).