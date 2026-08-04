Опубликован список главных свободных агентов лета 2027 года в НБА

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс опубликовал список возможных лидеров рынка свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2027 года.

Потенциальные свободные агенты летом 2027 года, по данным Бобби Маркса:

Яннис Адетокунбо («Майами Хит»);

Стеф Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);

Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс»);

Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз»);

Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс»);

Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»/«Торонто Рэпторс»);

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);

Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»);

Брэндон Ингрэм («Торонто Рэпторс»);

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»).