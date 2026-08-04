Партнёр Леброна по «Филадельфии» может получить супермаксимальный контракт на $ 389 млн

25-летний американский защитник Тайриз Макси, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», может получить супермаксимальный контракт на $ 389 млн.

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс в социальной сети Х заявил, что Тайриз сможет подписать такой контракт на пять лет суммой $ 389 млн в 2028 году, если он попадёт в сборные всех звёзд (All-NBA) в двух из следующих трёх сезонов.

Макси был выбран под 21-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Филадельфия Сиксерс». 3 декабря 2020 года подписал контракт новичка с «Филадельфией», рассчитанный на четыре года.

7 июля 2024 года Макси подписал с «Сиксерс» пятилетний максимальный контракт на сумму $ 204 млн.