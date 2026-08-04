Мэтт Барнс рассказал, как получил штраф в $ 50 тыс. за оскорбление матери Хардена

Бывший игрок НБА и чемпион лиги Мэтт Барнс рассказал, как получил штраф в $ 50 тыс. за оскорбление матери Джеймса Хардена, в данный момент выступающего за «Кливленд Кавальерс».

«Мы играли в плей-офф с «Клипперс», и мы с Джеймсом рубились по-крупному. Я защищался против него и сфолил на нём. Он пошёл на линию штрафных, а я стоял внизу у линии, положив руки на колени, согнувшись.

И тут я слышу, как кто-то говорит: «Убирайся в свой Лос-Анджелес, *****», — три раза подряд. Первые пару раз я пропустил мимо ушей. Потом поднимаю глаза и засекаю человека, который говорит это в третий раз. Я не сказал это вслух — я произнёс беззвучно, одними губами. «******у меня, ****». Не зная, кто она и что за ситуация. Эта женщина просто слетела с катушек.

В перерыве я пытаюсь понять, кто эта женщина. Должно быть, мама кого-то из игроков. Потом в раздевалке Деандре Джордан говорит мне: «Ты сегодня нахамил чьей-то матери?» А я такой: «Не знаю. Надеюсь, что нет». Они отвечают: «Ты что-то сказал маме Джеймса. Джеймса Хардена».

После игры я ждал у автобусов и увидел, как она выходит вместе с Джеймсом и его братьями. Я подошёл: «Простите, мэм. Я приношу свои извинения. У меня просто сдали нервы. Я потерял свою маму. Я так не отношусь к женщинам. Пожалуйста, примите мои извинения». Она меня как бы отшила — типа ей пофиг», — сказал Барнс на YouTube-канале djvlad.