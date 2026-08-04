15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт Ник Райт назвал срок, до которого Леброн Джеймс точно не станет плохим игроком

Эксперт Ник Райт назвал срок, до которого Леброн Джеймс точно не станет плохим игроком
Комментарии

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт высказался о физической форме 41-летнего Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).

«Он проведёт минимум 25 сезонов в лиге, и его форма не испортится. Его габариты и сила никуда не денутся, а баскетбольный интеллект будет только острее. Уже одного этого достаточно, чтобы он был ценным игроком НБА. А то, что в возрасте 41 года, имея за плечами 23 завершённых сезона в лиге, он всё ещё обладает атлетизмом, чтобы лидировать в НБА по очкам в быстрых отрывах, — это значит, что пройдёт ещё много времени, прежде чем он окажется в проигрышной физической форме. И вот к чему мы пришли. Перед нами величайший чистый атлет в задокументированной истории», — сказал Райт на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Эксперт назвал главное отличие Леброна от Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android