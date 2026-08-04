Эксперт Ник Райт назвал срок, до которого Леброн Джеймс точно не станет плохим игроком

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт высказался о физической форме 41-летнего Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).

«Он проведёт минимум 25 сезонов в лиге, и его форма не испортится. Его габариты и сила никуда не денутся, а баскетбольный интеллект будет только острее. Уже одного этого достаточно, чтобы он был ценным игроком НБА. А то, что в возрасте 41 года, имея за плечами 23 завершённых сезона в лиге, он всё ещё обладает атлетизмом, чтобы лидировать в НБА по очкам в быстрых отрывах, — это значит, что пройдёт ещё много времени, прежде чем он окажется в проигрышной физической форме. И вот к чему мы пришли. Перед нами величайший чистый атлет в задокументированной истории», — сказал Райт на своём YouTube-канале.