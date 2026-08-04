В «Голден Стэйт» оценили задрафтованного Лендеборга

Один из ассистентов главного тренера команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра высказался о приобретении на драфте лиги в 2026 году 23-летнего пуэрто-риканского форварда Якселя Лендеборга.

«Мы очень-очень рады, что он оказался доступен на нашем пике. Он должен сразу же войти в состав и оказать влияние. Ни для кого не секрет, что нам нужна глубина, особенно на позиции форварда. Если он сможет играть так, как выступал в Лас-Вегасе [в Летней лиге — 2026], то он сразу станет ключевым игроком ротации», — приводит слова ассистента тренера «Уорриорз» издание Spotrac.

В 2026 году Якселю покорилось уникальное достижение — за один сезон он стал чемпионом NCAA и Летней лиги НБА.