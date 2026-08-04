Впервые в истории британский клуб сыграет матч с командой из НБА

Английский клуб «Лондон Лайонс», выступающий в Еврокубке, проведёт в октябре 2026 года товарищеский матч с коллективом «Портленд Трэйл Блэйзерс», став первой британской командой в истории, которая сыграет с представителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лайонс» официально объявили, что проведут предсезонный матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе команды НБА «Мода-центр» 12 октября 2026 года. Встреча начнётся в 13:00 по местному времени в Портленде и в 23:00 мск.

В минувшем сезоне Еврокубка «Лондон Лайонс» занял восьмое место в группе В и не пробился в постсезонную часть турнира.