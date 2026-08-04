15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Уорриорз» отреагировали на новые контракты Порзингиса и Хорфорда

В «Уорриорз» отреагировали на новые контракты Порзингиса и Хорфорда
Комментарии

В офисе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» прокомментировали подписание новых контрактов с 31-летним латвийским форвардом Кристапсом Порзингисом и 40-летним американским центровым и чемпионом североамериканской лиги Элом Хорфордом.

«Очень рады, что и Порзингис, и Хорфорд снова с нами. Оба баскетболиста сыграют для нас огромную роль. Нам очень нужна результативность Кристапса. Если он проведёт с нами предсезонку и затем полный сезон, его влияние будет гораздо значительнее, чем в прошлом», — приводит слова представителя фронт-офиса «Уорриорз» издание Spotraco.

Материалы по теме
В «Голден Стэйт» оценили задрафтованного Лендеборга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android