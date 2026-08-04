В «Уорриорз» отреагировали на новые контракты Порзингиса и Хорфорда

В офисе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» прокомментировали подписание новых контрактов с 31-летним латвийским форвардом Кристапсом Порзингисом и 40-летним американским центровым и чемпионом североамериканской лиги Элом Хорфордом.

«Очень рады, что и Порзингис, и Хорфорд снова с нами. Оба баскетболиста сыграют для нас огромную роль. Нам очень нужна результативность Кристапса. Если он проведёт с нами предсезонку и затем полный сезон, его влияние будет гораздо значительнее, чем в прошлом», — приводит слова представителя фронт-офиса «Уорриорз» издание Spotraco.