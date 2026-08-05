Тренер «Лайонс» и сын легендарного Сабониса прокомментировал матч с «Портлендом»

Главный тренер команды Еврокубка «Лондон Лайонс» Таутвидас Сабонис отреагировал на предсезонный матч с клубом НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Таутвидас является сыном легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса, который стал легендой «Портленда».

«Я рад, что мы проведём предсезонный матч с командой НБА, и вдвойне приятно, что это будет «Портленд Трэйл Блэйзерс» именно в Портленде — городе, который многое значит для меня и моей семьи.

Будет интересно вернуться. Что касается самой игры, то это станет отличной проверкой для наших ребят — попробовать свои силы с командой НБА, а также огромным импульсом для развития британского баскетбола», — приводит слова Сабониса пресс-служба команды.

«Проведение предсезонного матча с «Портлендом» — это исторический момент для нашего клуба и для баскетбола в Объединённом Королевстве. Мы рассматриваем эту возможность как признание прогресса и амбиций организации «Лондон Лайонс», а также как важную веху для всего британского баскетбола», — сказал генеральный менеджер клуба Мартинас Пурлис.