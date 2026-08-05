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Холмгрен объяснил, как в «Оклахоме» отнеслись к поражению от «Сан-Антонио» в плей-офф

Холмгрен объяснил, как в «Оклахоме» отнеслись к поражению от «Сан-Антонио» в плей-офф
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Американский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чет Холмгрен, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», ответил, чему научился коллектив после поражения в финале Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (3-4).

«Мы извлекли тот же урок [в 2026-м], что и в год, когда мы выиграли чемпионат: это было скорее напоминанием о том, как трудно чего-то добиться и сколько всего в это вкладывается. Никаких гарантий нет. Можно вложить весь свой тренировочный процесс за сезон и всё равно не дойти до титула. В конце концов, нужно быть готовым вкладываться без гарантий результата. В этом году мы не дошли. Но это не меняет нашего процесса», — приводит слова Холмгрена ESPN.

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