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НБА объявила даты старта и финала Кубка НБА — 2026

НБА объявила даты старта и финала Кубка НБА — 2026
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НБА официально объявила, что групповой этап Кубка НБА 2026 года стартует 30 октября и завершится 27 ноября. На этой стадии команды поборются за выход в плей-офф. Четвертьфиналы пройдут 4-5 декабря, полуфиналы — 8 или 9 декабря, а финальный матч состоится 11 декабря. Решающая игра турнира пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, США.

Впервые за всю историю Кубка НБА финал примет не Лас-Вегас, а «Хинкл Филдхаус» — арена Университета Батлера в Индианаполисе, построенная в 1928 году. Вместимость этого исторического стадиона составляет всего 9100 зрителей, что в несколько раз меньше, чем у привычных для НБА арен.

Начиная с сезона-2026/2027 Кубок НБА ждут и серьёзные изменения в формате: полуфиналы больше не будут проходить на нейтральной площадке в Лас-Вегасе, как это было в предыдущих трёх розыгрышах.

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