«Это очень печально». Рэджон Рондо высказался о кризисе разыгрывающих в современной НБА

Двукратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказался о том, в каком состоянии сегодня находятся разыгрывающие в лиге.

«Я не говорю, что все скореры на позиции первого номера — эгоисты. Но разыгрывающий должен быть лидером на площадке, продолжением тренера. Если тренера удаляют, именно разыгрывающий должен понимать, что делать дальше. Проблема в том, что многие просто не знают, какую тактику выбрать в концовке, кому отдать мяч в нужный момент, на какие дуэли давить. И это, честно говоря, очень печально.

Потому что игра идёт в такую сторону, где главное — нападение, где все гонятся за матчами на 160+ очков. А защита при этом будто вообще перестала цениться. Игроки, которые умеют защищаться и приносить пользу на обеих сторонах площадки, получают недостаточно уважения. Мы постоянно говорим про 3-and-D , но почему тогда не говорим о звёздах? Ведь они тоже не всегда играют в защите и далеко не всегда берут на себя самых сильных соперников. Я недавно видел ролик, где Энтони Эдвардс защищался против Пола Джорджа и просто выключил его из игры. И видно, что ему самому это нравится — он реально хочет принимать такой вызов. Но настоящий разыгрывающий исчез.

Может, когда-нибудь он вернётся. Но сегодня — я не знаю. Лига явно уходит в сторону европейского стиля, а теперь ещё и продвигает баскетбол в Африке, и всё это двигает игру в совершенно другом направлении. Мне кажется, обучение игре и акцент на конкуренции не дотягивают до того уровня, каким они должны быть. Но сейчас тренд именно такой», — рассказал Рондо в рамках подкаста All The Smoke.