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НБА назвала сроки проведения звёздного уикенда — 2027

НБА назвала сроки проведения звёздного уикенда — 2027
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Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) официально объявила, что звёздный уикенд предстоящего сезона-2026/2027 пройдёт с 19 по 21 февраля 2027 года в Финиксе, штат Аризона.

Отметим, что в программу мероприятий обычно входят Rising Stars Challenge, конкурс мастерства, конкурс трёхочковых бросков, конкурс данков и Матч всех звёзд. Однако точное расписание и информация о площадках пока не опубликованы.

Отдельно стоит отметить, что в последний раз Матч всех звёзд проводился в Финиксе в 2009 году. Таким образом, в 2027-м город примет его впервые за 18 лет и всего в четвёртый раз в своей истории.

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