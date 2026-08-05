«Самара» подписала форварда сборной России из «Уралмаша»

Клуб Единой лиги ВТБ «Самара» объявил о переходе форварда Александра Петенева, который в прошлом сезоне выступал за екатеринбургский «Уралмаш».

25-летний Петенев — игрок сборной России и победитель конкурса по броскам сверху Матча звёзд Единой лиги 2020 года. С 2016 по 2025 год он играл за юношеские, молодёжную и основную команды «Автодора», а в январе — марте 2022 года на правах аренды провёл несколько матчей за владивостокское «Динамо».

В сезоне-2025/2026 Петенев защищал цвета «Уралмаша» и принял участие в 24 матчах Единой лиги, в среднем набирая 1,5 очка и совершая 1,3 подбора за игру.

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