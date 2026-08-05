НБА раскрыла, где пройдут зарубежные матчи сезона-2026/2027

НБА опубликовала расписание зарубежных и международных матчей сезона-2026/2027.

В предсезонке «Торонто Рэпторс» проведёт по одному матчу с «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Клипперс» — в Квебек-Сити, Канада, 3 октября и во Ванкувере, Канада, 10 октября. А «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс» сыграют два матча в Макао, Китай, 9 и 11 октября по пекинскому времени.

В регулярном сезоне «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс» встретятся 7 ноября в Мехико, Мексика. Кроме того, в 2027 году «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» проведут два подряд матча в Париже, Франция, 14 января, и Манчестере, Англия, 17 января.